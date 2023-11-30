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Філологиня пояснила, чому не існує ніяких «російськомовних українців»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Філологиня пояснила, чому не існує ніяких «російськомовних українців»
Експертка заявила, що є тільки примусово чи добровільно зросійщені українці
фото з відкритих джерел

Васильєва розбиває аргумент деяких українців, які заявляють, що «російська мова не належить Росії»

Філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

Васильєва навела приклад своєї знайомої алматинки, яка почала вивчати казахську вже у зрілому віці. Філологиня зазначила, так сталося через те, бабця і дід її знайомої колись відмовилися від вивчення казахської як від «сільської» і «не модної», і додала, що те ж саме було і в нашій країні з українською.

«Знайома сьогодні комплексує через це, вчить казахську вже в зрілому віці й самокритично називає себе обрусілою, а не російськомовною. За тлумачним словником української мови «обрусілий» – це той, який став росіянином за мовою, звичаями, культурою», – зауважує філологиня.

Ольга Васильєва також розкритикувала аргумент деяких українців, на думку яких «російська мова не належить Росії, Путін її не приватизував».

«Цю маячню не хочеться й коментувати, інакше виходить, що й польська не належить полякам, литовська – литовцям, італійська – італійцям, а українська – українцям. Російська мова має статус державної тільки в Московії та окупованій Білорусі. От і думайте, кому вона належить, і до чого тут ви», – підкреслила філологиня.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою.

Також «Главком» писав, що проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству. Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що в таких випадках не можна виявляти лояльність, і додав, що на Україну чекає європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР, де в пріоритеті була російська мова.

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Теги: росія українці Україна мова

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