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Румунія вперше за 50 років відкрила новий аеропорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румунія вперше за 50 років відкрила новий аеропорт
Роботи з будівництва аеропорту розпочалися навесні 2020 року і коштували близько €140 мільйонів
фото: Romania TV

Перші комерційні рейси з аеропорту виконає авіакомпанія Dan-Air до Штутгарта

У румунському місті Брашов 15 червня відкрився новий аеропорт Брашов-Гимбав – це перший новий аеропорт у країні за останні 50 років. Про це повідомляє Romania TV.

Це перший новий аеропорт у країні за останні 50 років
Це перший новий аеропорт у країні за останні 50 років
фото: Romania TV

15 червня новий аеропорт прийняв перший літак з Бухареста. Пасажирів вітали червоною доріжкою.

Першим аеропорт прийняв літак з Бухареста, а пасажирів вітали червоною доріжкою
Першим аеропорт прийняв літак з Бухареста, а пасажирів вітали червоною доріжкою
фото: Romania TV

Голова Сенату й експрем’єр Ніколає Чуке також взяв участь в інавгурації аеропорту, разом з Адріаном Вешта, призначеним міністром розвитку.

Роботи з будівництва аеропорту розпочалися навесні 2020 року і коштували близько €140 мільйонівю.

Перші комерційні рейси цього ж дня виконає авіакомпанія Dan-Air до Штутгарта.

З нового аеропорту виконуватимуться чартерні рейси від авіакомпанії Aegean Airlines до Іракліона і від Animawings до Анталії. Dan-Air регулярно літатиме до Барселони, Брюсселя, Будапешта, Лондона, Мілана, Мюнхена, Нюрнберга і Штутгарта. Восени 2023 року авіакомпанія Wizz Air почне польоти в Дортмунд і Лондон.

Також в листопаді 2022 року голова Ради повіту Брашов Адріан Вештя заявив, що одним із напрямків, які виконуватимуться з міжнародного аеропорту Брашов-Гимбав, може стати авіарейс Брашов – Кишинів.

Також 15 червня буде введена в експлуатацію лінія A1 – перша лінія громадського транспорту до міжнародного аеропорту Брашов-Гимбав.

«Гарна новина для жителів Брашова: з відкриттям аеропорту, 15 червня, ми запускаємо першу транспортну лінію до нього, експрес-лінію A1, яка відправлятиметься з залізничного вокзалу Брашова і матиме станції в Громадському центрі, Лівада Постей, Бартоломеу та аеропорту Брашов – Гімбав. На першому етапі ми матимемо 13 таких відправлень, відповідно до розкладу польотів. Таким чином, ця лінія буде працювати з 15 червня і підтримає жителів Брашова, які будуть літати з аеропорту Брашова, і туристів, які відвідають нас», – сказала віцемер Брашова Флавія Богіу.

Нагадаємо, Румунія проситиме Європейську комісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця поточного року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу.

До слова, МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і попросило вибачення за те, що він порівняв африканців із мавпами.

Теги: аеропорт Румунія

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