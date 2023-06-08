У США затримуються тисячі авіарейсів, і все через одну причину
Канада зіткнулася з найгіршим сезоном лісових пожеж, що вплинуло на територію та населення США
У середу 7 червня дим від лісових пожеж у Канаді дістався на східного узбережжя та Середнього Заходу США, вкривши все нездоровим туманом та спонукаючи людей, вперше з часів пандемії, вдягнути маски для обличчя. В аеропортах, розташованих на східному березі США, затримано тисячі авіарейсів через сильний дим від природних пожеж, Про це пише видання AP News.
Затримки рейсів торкнулися аеропортів Нью-Йорка, Філадельфії та Ньюарку (штат Нью-Джерсі). Американські служби охорони здоров'я закликають жителів східних районів США не виходити на вулицю по можливості через підвищений ризик виникнення дихальних проблем.
Місцева влада ухвалила рішення відкласти проведення матчів у рамках Головної ліги бейсболу в Нью-Йорку та Філадельфії. У Нью-Джерсі перенесли матч із жіночого футболу. У районі Манхеттену мешканці скупили практично всі очищувачі повітря та маски. У Вашингтоні скасовано прогулянки школярів під час змін, спортивні та інші заходи на відкритому повітрі.
Мешканці Нью-Йорка у соцмережах викладають фотографії жовтого від диму неба, скаржаться на сильний запах гару.
Раніше у четвер президент США Джо Байден поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та запропонував допомогу у боротьбі з лісовими пожежами. У Вашингтоні прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що президент направив до Канади понад 600 пожежників та обладнання. За її словами, його адміністрація зв'язалася з деякими губернаторами США та місцевими чиновниками щодо надання допомоги.
Метеоролог Національної метеорологічної служби США Зак Тейлор сказав, що поточна картина погоди в центральній і східній частині США, по суті, ховається в диму. Дощ повинен допомогти дещо прояснити повітря на північному сході та в Середній Атлантиці цими вихідними або на початку наступного тижня, хоча більше полегшення принесе локалізація або гасіння пожеж, сказав він.
Напередодні Трюдо заявив, що Канада зіткнулася з найгіршим сезоном лісових пожеж за історію спостережень. Канадські чиновники теж звернулися до інших країн з проханням про додаткову допомогу в боротьбі з понад 400 пожежами по всій країні, які вже призвели до переміщення 20 000 людей.
Прес-секретар Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж Дженніфер Камау повідомила, що понад 950 пожежників та іншого персоналу прибули зі США, Австралії, Нової Зеландії та Південної Африки, і незабаром прибуде ще більше.
Прем'єр-міністр канадського Квебек Франсуа Лего сказав, що провінція наразі має погасити близько 40 пожеж, а звичайні підкріплення з інших провінцій не могли допомогти через пожежі в Новій Шотландії та інших місцях.
Нагадаємо, останні кілька днів горять ліси у провінції Квебек у Канаді. Влада країни була змушена евакуювати населення. Дим від пожеж поширився територією США, торкнувшись понад 10 штатів. Через дим від потужних лісових пожеж значно погіршилася якість повітря в частині США. Найбільш небезпечний рівень забруднення зафіксували у Нью-Йорку, частині Пенсільванії, Нью-Джерсі та на півночі Кароліни. Зазначається, що показник забруднення в Нью-Йорку та долині Лехай, що в Пенсільванії, перевищив норму аж у вісім разів, якість повітря досягла небезпечного рівня.
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