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Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Путін зустрівся із міністром транспорту РФ Віталієм Савельєвим (ліворуч) та головою російської залізниці Олегом Білозеровим
фото: з сайту Кремля

У Кремлі вигадали, що літаки літатимуть у окупований росіянами Маріуполь уже з наступного року

Російська влада озвучила свій новий план щодо окупованого Маріуполя. Так, у Кремлі вирішили, що аеропорт Маріуполя нібито розпочне роботу в 2024-2025 роках, «якщо дозволить обстановка». Термін відкриття авіагавані розкрив глава мінтрансу Росії Віталій Савельєв на зустрічі з президентом країни Володимиром Путіним. Про це йдеться на сайті Кремля.

За словами міністра, наразі ведеться підготовка проектно-кошторисної документації. Крім того, в розвиток відомства потрапляють ще чотири аеропорти – Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя.  «Інші будуть трохи пізніше, поетапно, тому що там є руйнування», – підсумував Савельєв.

Він також відзвітував кривавому диктатору, що у Луганській та Донецькій,  Херсонській та Запорізькій областях нібито, відбувається масштабне будівницто доріг. «Минулого року було капітально відремонтовано 594 кілометри доріг, було зроблено укладання 6,5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У цьому році ми плануємо 761 кілометр. 16 об'єктів минулого року – це штучні споруди, цього року 26 об'єктів ми також зробимо», – похвалився російський чиновник. 

Нагадаємо, після «реконструкції» Кримський міст затріщав по швах. Опори побудованого росіянами Кримського мосту пішли тріщинами. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер». На опублікованих у мережі фото добре видно значні тріщини на стовпах, які тримають міст окупантів.

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Теги: Маріуполь аеропорт путін

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