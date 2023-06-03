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Зеленський розповів, скільки Україні треба Patriot, щоб закрити небо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки Україні треба Patriot, щоб закрити небо
Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько $1 млрд
фото з відкритих джерел

Patriot – це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет

Україна може захистити своїх громадян від загибелі та закрити небо від російських ракетних обстрілів, якщо отримає 50 батарей Patriot. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

Він зазначив, що Patriot – це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет.

«На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі – це Patriot. Це навчила ця війна», – сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

«Реальність наступна: 50 батарей Patriot – і в більшості люди не будуть гинути», – додав глава держави.

Як відомо, наразі союзники передали Україні дві батареї ЗРК Patriot, ще дві пускові установки наша країна отримала від Нідерландів. Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько $1 млрд.

Сусідні Румунія і Польща замовили для своєї ППО сім і чотири батареї відповідно. Захист неба над США забезпечують близько 60 батарей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому треба поговорити із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою. Глава держави зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі.

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Теги: Польща зброя війна Румунія Володимир Зеленський президент

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