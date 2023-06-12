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Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер
40-річний чоловік на ім'я Дмитро мав вилетіти до Стамбулу
фото: Türkiye bugün

Спроби реанімувати туриста виявилися марними

У московському аеропорті Шереметьєво пасажир під час огляду речей проковтнув пакет із наркотиками та помер на очах у співробітників. Про це пише Telegram-канал Türkiye bugün.

Зазначається, що 40-річний чоловік на ім'я Дмитро мав вилетіти до Стамбулу, але його зупинили під час перевірки багажу. У ході ретельного огляду у нього виявили підозрілий пакунок, ймовірно, з кокаїном. «Однак пасажир уже був готовий до такого повороту подій – він скористався «планом Б» і швидко проковтнув весь пакет із білим порошком. Після прийому ударної кількості наркотиків чоловік знепритомнів і, незважаючи на спроби його реанімувати, помер у зоні митного контролю», – розповідає ресурс. 

Нагадаємо, у четвер, 25 травня перуанська поліція по боротьбі з наркотиками вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та ім'ям Гітлера, надруковане великим шрифтом.  Наркотичні речовини були виявлені в порту Пайта на північному тихоокеанському узбережжі Перу недалеко від кордону з Еквадором. Кокаїн був захований у вантажному контейнері зі спаржею на судні під ліберійським прапором SC Anisha R, яке зупинялося в порту Еквадору. Зазначається, що вантаж прямував до порту в Бельгії.

Управління по боротьбі з наркотиками перуанської поліції продемонструвало відео та фотографії, на яких видно, що наркотики знаходилися у вентиляційній системі контейнера. Поліція продовжує обшукувати понад 80 контейнерів на судні.

Раніше перуанська влада повідомляла про виявлення кокаїну в пакунках у формі цегли з різноманітними і дивними символами, але до цього не було жодного випадку пакування з зображенням нацистської свастики.

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Теги: аеропорт наркотики поліція чоловік росіяни

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