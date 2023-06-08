Повітряні сили пояснили, що потрібно для відкриття аеропорту у Львові
В Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми
Для відкриття аеропорту у Львові необхідні додаткові системи ППО Patriot, адже він може стати черговою ціллю для ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», коментуючи питання щодо відновлення роботи міжнародного аеропорту «Львів».
«Насправді дещо дивно в даній обстановці як це буде працювати... Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека у країні. Скажіть, як давно по Львову прилітали «Шахеди» чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, тут відповідь у цьому. Якщо противник буде розуміти що в Україні є функціонуючий аеродром, вони будуть вбачати в ньому потенційну ціль, яка може доставляти західне озброєння», – вважає речник.
Ігнат відзначив, що в Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми, і десятки таких аеродромів є постійною ціллю для ворога. Він нагадав про нещодавні удари ворога по аеродромах у Кропивницькому та Старокостянтинівці.
На думку речника, відкриття аеропорту у Львові важливе, однак наразі в державі не вистачає систем ППО.
«Питання аеродромів важливе, зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення з нашими партнерами, але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Patriot, які можуть захистити від балістики, системи IRIS-T, NASAMS, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, їх немає в достатній кількості в державі, а захищати нам є що», – відзначив Ігнат, додавши, що нині насамперед необхідно прикривати об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, Україна може частково відкрити повітряний простір, зокрема міжнародний аеропорт «Львів».
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