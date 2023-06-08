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Повітряні сили пояснили, що потрібно для відкриття аеропорту у Львові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, що потрібно для відкриття аеропорту у Львові
фото з відкритих джерел

В Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми

Для відкриття аеропорту у Львові необхідні додаткові системи ППО Patriot, адже він може стати черговою ціллю для ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», коментуючи питання щодо відновлення роботи міжнародного аеропорту «Львів».

«Насправді дещо дивно в даній обстановці як це буде працювати... Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека у країні. Скажіть, як давно по Львову прилітали «Шахеди» чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, тут відповідь у цьому. Якщо противник буде розуміти що в Україні є функціонуючий аеродром, вони будуть вбачати в ньому потенційну ціль, яка може доставляти західне озброєння», – вважає речник.

Ігнат відзначив, що в Україні наразі функціонують виключно військові аеродроми, і десятки таких аеродромів є постійною ціллю для ворога. Він нагадав про нещодавні удари ворога по аеродромах у Кропивницькому та Старокостянтинівці.

На думку речника, відкриття аеропорту у Львові важливе, однак наразі в державі не вистачає систем ППО.

 «Питання аеродромів важливе, зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення з нашими партнерами, але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Patriot, які можуть захистити від балістики, системи IRIS-T, NASAMS, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, їх немає в достатній кількості в державі, а захищати нам є що», – відзначив Ігнат, додавши, що нині насамперед необхідно прикривати об’єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, Україна може частково відкрити повітряний простір, зокрема міжнародний аеропорт «Львів».

Теги: Львів військові аеропорт Україна озброєння небезпека безпека аеродром Єдині новини системи ППО Юрій Ігнат

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