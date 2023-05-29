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Румуни створили величезну футболку з перероблених пластикових пляшок (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Румуни створили величезну футболку з перероблених пластикових пляшок (відео)
У Румунії пошили футболку та увійшли до Книги Рекордів Гіннеса
фото: Guinness World Records

На те, аби зробити футболку знадобилось переробити 500 тисяч  пластикових пляшок

Створена румунськими компаніями Asociatia 11even, Kaufland Romania та Federatia Romana найбільша футболка у світі потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Про це пише видання Hypebeast.

Зазначається, що виріб було виготовлено із 500 тисяч перероблених пластикових пляшок. Автори хотіли привернути увагу до проблеми утилізації відходів. Відомо, що його довжина становить 108,96 метра, а ширина – 73,48 метра. Автори ідеї повідомили, що на футболці зображено «переосмислену модель» національного прапора, кольори якого також зустрічаються на офіційній майці румунської команди з регбі.

Після встановлення рекорду з футболки пошили 10 тисяч предметів одягу, які передали в дар дітям із малозабезпечених родин.

Нагадаємо, українська альпіністка Антоніна Самойлова вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі – гору Евересту. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Instagram.Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

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Теги: екологія книги Румунія рекорд модель регбі Книга рекордов Гиннесса пластик відео

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