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Один із найбільших аеропортів Європи перетворюється на сміттєзвалище (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Один із найбільших аеропортів Європи перетворюється на сміттєзвалище (фото)
У аеропорті Стамбулу понад місяць ніхто не прибирає
фото:www.airporthaber.com

Урни у аеропорті Стамбулу давно не спустошуються, а сміття буквально вивалюється із них

Міжнародний аеропорт Стамбула імені Сабіхи Гьокчен поступово перетворюється на сміттєзвалище. Пасажири скаржаться на гори сміття, яке не вивозять уже понад місяць. Туристи які прилітають у одне із найкрасивіших міст Туреччини здивовані, а місцеві мешкаці відверто обурені ситуацією.  Аерепорт більше не прибирають і не утилізують сміття  повідомляє турецьке видання Airporthaber.

Пасажири почали розміщувати у соціальних мережах фотографії з повітряної гавані. На кадрах видно, що урни давно не спустошуються, сміття буквально вивалюється із них. Туристи просто складають побутові відходи, папір, пластикові пляшки, склянки з-під кави поряд із контейнерами, бо вже немає місця. Судячи з повідомлень, у вбиральнях ситуація ще гірша. «Просто подивіться на біде, скрізь бруд. До туалету неможливо зайти через запахи», – коментує один із пасажирів.

4 фото
На весь екран

Причина того, що відбувається, досить банальна. Клінінгова компанія Kattenbeck Facility Services 3 роки справно обслуговувала аеропорт. Однак до червня чинний контракт закінчувався. Сервіс запропонував керівництву повітряної гавані продовжити роботу, але попросив переглянути фінансові умови. У Kattenbeck Facility Services пояснили, що за минулі кілька років миючі засоби та витратні матеріали значно подорожчали, також необхідно провести індексацію зарплат співробітникам, тому вартість нового договору має бути збільшена. Однак керівництво аеропорту не захотіло витрачати більше грошей на прибирання і відмовилост від послуг клінінгового сервісу.

Нового виконавця робіт ще не знайшли. Коли вирішиться ця проблема, невідомо. Поки що аеропрт планує найняти хоча б тимчасового підрядника, щоб просто розгребти завали. Але бажаючих виконувати брудну роботу поки що немає. Міжнародний аеропорт імені Сабіхі Гьокчен – другий за значимістю аеропорт у Стамбулі. На сьогоднішній день він вважається 18-м за завантаженістю аеропортом у Європі, хоча й розташований географічно в Азії. Щорічно приймає понад 25 мільйонів пасажирів.  Був введений в експлуатацію у жовтні 2009 року. Отримав назву на честь першої в країні жінки-військового пілота, яка також була однією із прийомних дочок першого президента Туреччини – Мустафи Кемаля Ататюрка

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Теги: сміття аеропорт Стамбул права людини літак

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