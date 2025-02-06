Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі
Трамп готовий змінити Білий дім
фото із відкритих джерел

USA Today: Трамп хоче «гарний бальний зал» у Білому домі

Президент США Дональд Трамп здивував громадськість несподіваною заявою про намір збудувати грандіозну бальну залу прямо в Білому домі. Виступаючи перед журналістами, глава держави наголосив, що він «дуже гарний у будівництві бальних залів» і планує самостійно спроєктувати нове приміщення для прийомів. Про це пише USA Today.

Трамп, відомий своєю любов'ю до розкоші та масштабних проєктів, запевнив, що нова бальна зала чудово доповнить архітектурний ансамбль Білого дому та стане справжньою окрасою резиденції президента. «Я будую гарні бальні зали», – наголосив він, додавши, що має намір зробити «пропозицію самому собі» щодо реалізації цього проєкту.

 Східна кімната є найбільшою (279 кв.м) з парадних кімнат і єдиною, яка проходить по всій ширині головного маєтка США. За словами Історичної асоціації Білого дому, вона була розроблена Джеймсом Хобаном і Джорджем Вашингтоном як «Кімната для громадських прийомів». Тут проводяться танці, прийоми, концерти та пресконференції.

За $100 млн Трамп сподівається побудувати таку ж бальну залу як у власному маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Це місце займає 20 тис. квадратних футів (1860 кв.м).

Трамп хоче змінити кімнату для прийомів у Білому домі
Трамп хоче змінити кімнату для прийомів у Білому домі

Примітно, що глава держави заявив, що будівництво бальної зали «нічого не коштуватиме» для бюджету країни.

Нагадаємо, секретні документи, вилучені ФБР під час обшуку у резиденції президента США Дональда Трампа, будуть повернуті власнику.Оскільки кримінальну справу проти Трампа наразі закрито, міністерство юстиції працює над поверненням предметів, зібраних під час розслідування.

 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Азербайджан подаватиме на Росію в суд через відмову визнати збиття літака
Азербайджан подаватиме на Росію в суд через відмову визнати збиття літака
Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ
Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі
Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
37K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
26K
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
9156
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп
6586
В Україні скоротилася кількість державних службовців

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua