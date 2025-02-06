Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі

USA Today: Трамп хоче «гарний бальний зал» у Білому домі

Президент США Дональд Трамп здивував громадськість несподіваною заявою про намір збудувати грандіозну бальну залу прямо в Білому домі. Виступаючи перед журналістами, глава держави наголосив, що він «дуже гарний у будівництві бальних залів» і планує самостійно спроєктувати нове приміщення для прийомів. Про це пише USA Today.

Трамп, відомий своєю любов'ю до розкоші та масштабних проєктів, запевнив, що нова бальна зала чудово доповнить архітектурний ансамбль Білого дому та стане справжньою окрасою резиденції президента. «Я будую гарні бальні зали», – наголосив він, додавши, що має намір зробити «пропозицію самому собі» щодо реалізації цього проєкту.

Східна кімната є найбільшою (279 кв.м) з парадних кімнат і єдиною, яка проходить по всій ширині головного маєтка США. За словами Історичної асоціації Білого дому, вона була розроблена Джеймсом Хобаном і Джорджем Вашингтоном як «Кімната для громадських прийомів». Тут проводяться танці, прийоми, концерти та пресконференції.

За $100 млн Трамп сподівається побудувати таку ж бальну залу як у власному маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Це місце займає 20 тис. квадратних футів (1860 кв.м).

Трамп хоче змінити кімнату для прийомів у Білому домі

Примітно, що глава держави заявив, що будівництво бальної зали «нічого не коштуватиме» для бюджету країни.

Нагадаємо, секретні документи, вилучені ФБР під час обшуку у резиденції президента США Дональда Трампа, будуть повернуті власнику.Оскільки кримінальну справу проти Трампа наразі закрито, міністерство юстиції працює над поверненням предметів, зібраних під час розслідування.