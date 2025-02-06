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Нові тарифи від Трампа: скільки тепер платять американці за посилки з Китаю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нові тарифи від Трампа: скільки тепер платять американці за посилки з Китаю
Раніше поштова служба Сполучених Штатів призупинила прийом посилок із Китаю
фото: Reuters

Різкі зміни призвели до хаосу в індустрії онлайн-покупок

США скасували безмитне ввезення посилок з Китаю вартістю до $800. Покупці та малий бізнес тепер змушені сплачувати додаткові 10% тарифу та комісії за обробку імпортних товарів. Про це пише Wired.

Через день після того, як були введені нові тарифи президента США Дональда Трампа на китайський імпорт, споживачі та малі підприємства вже відчувають тиск нових цін.

Виконавчий указ Трампа не тільки підняв тарифи на китайські товари, але й скасував давнє звільнення від торгівлі, яке дозволяло відправляти невеликі пакунки з Китаю до США без сплати мита, якщо їх вартість була менше $800. Різкі зміни призвели до хаосу в індустрії онлайн-покупок.

«Зараз я застряг з товарами на $30 тис., які не можу перевезти через кордон, а це основа мого бізнесу», – каже Леслі Браун, власник канадської компанії з продажу секонд-хенду, яка продає одяг американським покупцям на eBay і Poshmark. 

Вчора Браун опублікував пост у блозі на Medium під назвою «Дональд Трамп вб'є мій бізнес»
Вчора Браун опублікував пост у блозі на Medium під назвою «Дональд Трамп вб'є мій бізнес»
скриншот: lesbrown-46737.medium.com

Шардоне Лав, художниця з Пенсільванії, каже, що у вівторок вона отримала текстове повідомлення від DHL із поясненням, що їй потрібно заплатити $26,20 імпортного мита, щоб отримати замовлення Shein, яке вже коштувало їй $267,14. Пакунок був відправлений з Гуанчжоу, Китай, і прибув на митницю у вівторок, згідно з записами відстеження DHL.

Замовлення Лав було призупинено на кілька годин, протягом яких вона отримала повідомлення з проханням сплатити імпортне мито. У DHL також зазначили, що посилку повернуть через п’ять днів, якщо вона відмовиться це зробити.

Нагадаємо, поштова служба Сполучених Штатів призупинила прийом посилок із Китаю. Як пише South China Morning Post, американська пошта не надала жодних пояснень причин припинення.

При цьому, за даними видання, прийом листів та бандеролей із КНР триває. Поки неясно, чи пов'язаний цей крок з митами Пекіна, рішення про які було прийнято у відповідь на введені раніше адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на китайські товари, зазначає SCMP.

Також торгові мита щодо Канади, Мексики та Китаю, про введення яких оголосив президент США Дональд Трамп, стануть причиною зростання цін на різні товари для американських споживачів – від овочів та м'яса до телефонів та машин. 

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Теги: тарифи Китай Дональд Трамп імпорт бізнес кордон США торгівля

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