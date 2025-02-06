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Секретні документи, вилучені у Трампа, будуть повернуті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Секретні документи, вилучені у Трампа, будуть повернуті
Трамп розраховує отримати назад свої секретні документи
фото із відкритих джерел

Кримінальну справу проти Трампа закрито, міністерство юстиції працює над поверненням предметів, зібраних під час розслідування

Секретні документи, вилучені ФБР під час обшуку у резиденції президента США Дональда Трампа, будуть повернуті власнику, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, президент США перебуває у процесі одержання назад матеріалів, включаючи секретні.

Оскільки кримінальну справу проти Трампа наразі закрито, міністерство юстиції працює над поверненням предметів, зібраних під час розслідування.

Прокурори та агенти ФБР, які проводили розслідування, отримали інструкції від Мін'юсту про те, що вилучені предмети буде повернуто, зазначає телеканал.

У липні минулого року федеральний суддя Ейлін Кеннон зняла звинувачення з Трампа у кримінальній справі про незаконне зберігання секретних документів у його резиденції Мар-а-Лаго (штат Флорида) після закінчення терміну президентства.

Суддя обґрунтувала рішення тим, що призначення спецпрокурора, котрий займався розслідуванням цієї справи, порушує Конституцію, оскільки проводилося без участі Конгресу.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.Трамп заявив, що це історичний указ і вже настав час для його підписання.

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Теги: Дональд Трамп прокурор документи суддя Флорида розслідування президент

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