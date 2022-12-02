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Секс та спільне проживання до шлюбу: уряд Індонезії внесе зміни до законодавства

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Секс та спільне проживання до шлюбу: уряд Індонезії внесе зміни до законодавства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Індонезії запровадять низку нових законів та покарань

Парламент Індонезії розгляне пакет виправлень до місцевого кримінального кодексу, серед змін – заборона на життя разом та секс поза шлюбом. За порушення цього правила пропонується позбавляти волі терміном до року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви місцевих чиновників.

Поправки також пропонують вести покарання за образу президента і висловлювання думок, які «суперечать державній ідеології Індонезії». Оновлений кримінальний кодекс буде ухвалено 15 грудня.

«Ми пишаємося тим, що ми маємо кримінальний кодекс, який відповідає індонезійським цінностям», – сказав заступник міністра юстиції Індонезії Едвард Омар Шаріф Хіарієдж.

Законодавство буде чинним не лише для громадян Індонезії, а й для туристів. Представники бізнесу вважають, що запровадження нових законів може негативно вплинути на імідж країни як місця для відпочинку та інвестицій. 

Попередній проєкт кодексу мав бути прийнятий у 2019 році, але викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, особливо тих, що регулюють мораль і свободу слова, які, за їхніми словами, обмежують громадянські свободи.

Напередодні в Індонезії відбувся саміт G20, на якому багато уваги було приділено Україні. До слова, улітку Україна домовилася з Індонезією про безвіз.

Читайте також: Ми мусимо припинити війну в Україні, – президент Індонезії на саміті G20

 

Теги: закон Індонезія секс

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