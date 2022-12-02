Секс та спільне проживання до шлюбу: уряд Індонезії внесе зміни до законодавства

В Індонезії запровадять низку нових законів та покарань

Парламент Індонезії розгляне пакет виправлень до місцевого кримінального кодексу, серед змін – заборона на життя разом та секс поза шлюбом. За порушення цього правила пропонується позбавляти волі терміном до року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви місцевих чиновників.

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Поправки також пропонують вести покарання за образу президента і висловлювання думок, які «суперечать державній ідеології Індонезії». Оновлений кримінальний кодекс буде ухвалено 15 грудня.

«Ми пишаємося тим, що ми маємо кримінальний кодекс, який відповідає індонезійським цінностям», – сказав заступник міністра юстиції Індонезії Едвард Омар Шаріф Хіарієдж.

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Законодавство буде чинним не лише для громадян Індонезії, а й для туристів. Представники бізнесу вважають, що запровадження нових законів може негативно вплинути на імідж країни як місця для відпочинку та інвестицій.

Попередній проєкт кодексу мав бути прийнятий у 2019 році, але викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, особливо тих, що регулюють мораль і свободу слова, які, за їхніми словами, обмежують громадянські свободи.

Напередодні в Індонезії відбувся саміт G20, на якому багато уваги було приділено Україні. До слова, улітку Україна домовилася з Індонезією про безвіз.