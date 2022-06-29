Україна домовилася з Індонезією про безвіз

Зеленський: «Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами»

Україна та Індонезія домовилися про безвізовий режим. Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.

«Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти», – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії.

Як повідомлялось, у рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.