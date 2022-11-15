Ми мусимо припинити війну в Україні, – президент Індонезії на саміті G20

Світу буде важко рухатися далі з війною в Україні

Президент Індонезії Джоко Відодо закликає завершити війну в Україні

Президент Індонезії Джоко Відодо, який приймає цьогорічний саміт G20, закликав міжнародну спільноту припинити війну, вірогідно маючи на увазі російське вторгнення в Україну. Про це Відодо заявив відкриваючи саміт, пише Times of India.

«Бути відповідальним значить не створювати ситуації з нульовою сумою, бути відповідальним також означає припинення війни. Якщо війна не припиниться, світові буде важко рухатися далі», – сказав Відодо.

Він визнав, що для того, аби зібрати в одному приміщенні представників усіх держав-членів «Великої двадцятки» «треба значні зусилля».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту G20 в Індонезії заявив, що закликав припинити руйнівну війну, розв’язану Росією, та «врятувати тисячі життів».

Після початку російського повномасштабного вторгнення до України ряд членів G20 виступили із ініціативою виключити Росію із цього міжнародного альянсу та не запрошувати на саміт представників РФ. Утім, господар Індонезія виступила рішуче проти цього, закликавши до пошуку компромісу заради ухвалення спільного комюніке, яке підтримала б і Москва. Однак, Західні країни, схоже, відмовилися йти на поступки й пом’якшувати свою риторику щодо РФ.

Читайте також: Росія готова прийняти заяву G20 щодо засудження війни в Україні – ЗМІ