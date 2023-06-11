ГУР зробило заяву щодо передачі українських полонених Угорщині

Наразі невідомо, чи дійсно полонені вже на території Угорщини та на свободі

Україна досі не отримала інформації щодо перебування та передавання українських військовополонених РПЦ Угорщині. Українська влада досі не знає, де знаходяться військові. Про це представник ГУР МОЗ Андрій Юсов заявив в етері телемарафону.

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«Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна – це цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі», – заявив він.

Юсов заявив, що Україна буде вести перемовини з усіма учасниками передачі військових та з'ясовуватиме деталі.

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«А все інше ми з'ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти», – заявив він.

Представник ГУР зазначив, що Кремль не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій.

«Але факт залишається фактом – Росія не виконує гуманітарне право та Женевські конвенції, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах», – додав він.

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених. Українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

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Зокрема в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється. На цю заяву вже відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він нагадав, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України.