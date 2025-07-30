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Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
фото з відкритих джерел

Суверенітет Палестини визнали вже понад 140 зі 193 держав – членів ООН

Уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

«Позиція нашої країни свідчить про нашу відданість пошуку рішення на користь міцного миру на Близькому Сході», – зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн — Норвегії, Ірландії та Іспанії — оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що визнання Францією Палестини стане важливим символічним кроком, який може посилити міжнародну підтримку палестинської державності та тиск на Ізраїль. Однак без чіткого механізму реалізації принципу «двох держав», цей крок навряд чи призведе до негайного завершення окупації.

Також важливу роль у визнанні Палестини відіграють політичні та гуманітарні мотиви. Багато країн визнають Палестину через солідарність із палестинським народом, який зазнає ізраїльської окупації з 1967 року (після Шестиденної війни). Визнання також розглядається як спосіб підтримати право палестинців на самовизначення та чинити тиск на Ізраїль для відновлення мирних переговорів.

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Теги: Палестина Європейський союз міністр Еммануель Макрон влада

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