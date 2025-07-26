Ще один європейський лідер заявив про визнання Палестини державою

Кір Стармер вважає, що визнання Палестини має бути частиною безпекового плану для палестинців та ізраїльтян

Уряд Британії налаштований на визнання Палестинської держави

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави британського уряду.

Стармер каже, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що «змінять життя тих, хто страждає від цієї війни». Як зазначив політик, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.

«Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян», – пояснив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.