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Франція зобовʼязалася визнати Палестину державою. Трамп відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Франція зобовʼязалася визнати Палестину державою. Трамп відреагував
Трамп про заяву Макрона: «Те, що він говорить, не має значення»
скріншот з відео

Франція обіцяє визнати палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп відкинув план французького лідера Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Макрон сподівається, що план принесе мир в регіон, однак це викликало негативну реакцію з боку Ізраїлю та США. Водночас глава Сполучених Штатів стверджує, що заяви французького президента «не мають значення».

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«Те, що він говорить, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має жодної ваги», – сказав американський президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

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Теги: Дональд Трамп Еммануель Макрон Палестина Франція

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