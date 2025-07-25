Франція зобовʼязалася визнати Палестину державою. Трамп відреагував

Трамп про заяву Макрона: «Те, що він говорить, не має значення»

Франція обіцяє визнати палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп відкинув план французького лідера Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Макрон сподівається, що план принесе мир в регіон, однак це викликало негативну реакцію з боку Ізраїлю та США. Водночас глава Сполучених Штатів стверджує, що заяви французького президента «не мають значення».

«Те, що він говорить, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має жодної ваги», – сказав американський президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.