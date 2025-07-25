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Франція стане першою країною G7, яка визнає Палестину державою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Франція стане першою країною G7, яка визнає Палестину державою
Макрон зробить заяву у вересні
фото: Офіс президента

Макрон: Французький народ хоче миру на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Президент Макрон заявив, що зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

«Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – написав французький лідер.

У своєму дописі, в якому пояснювалося рішення, Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території.

«Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

Sky News зазначає, що Франція стане першою країною з G7, яка визнає палестинську державу. До G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

До слова, президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її порядок денний.

ЮНЕСКО, як зазначається, часто використовує формулювання, стверджуючи, що Палестину «окуповано» Ізраїлем, і засуджує війну єврейської держави з ХАМАС, не критикуючи при цьому жорстоке правління терористичного угрупування в секторі Газа.

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Теги: Франція Еммануель Макрон Палестина

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