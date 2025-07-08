Нетаньягу озвучив позицію Ізраїлю щодо Палестини

Нетаньягу: на Близькому Сході сьогодні можливий дуже і дуже широкий мир, що охоплюватиме всіх сусідів Ізраїлю

Нетаньягу підтвердив Трампу: Ізраїль не погодиться на суверенну державу Палестина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fох 29.

«Вважаю, що у палестинців мають бути всі повноваження на самоврядування, але жодного – на те, щоб нам (Ізраїлю – ред.) погрожувати. Це означає, що певні повноваження, наприклад, стосовно безпеки в цілому, завжди залишатимуться в наших руках», – наголосив Нетаньягу, коментуючи можливість врегулювання близькосхідного конфлікту шляхом створення суверенної держави Палестина поряд з Ізраїлем.

Він підкреслив, що ніхто в Ізраїлі не погодиться на будь-що інше. «Ми доб’ємося миру, за якого наша безпека та суверенні повноваження у безпековій сфері завжди залишатимуться в наших руках», – заявив глава ізраїльського уряду. За його словами, Ізраїль не зважатиме на критику щодо того, що Палестина з обмеженим впливом у сфері безпеки не зможе вважатися повноцінною державою.

Нетаньягу також зазначив, що «на Близькому Сході сьогодні можливий дуже і дуже широкий мир, що охоплюватиме всіх сусідів Ізраїлю».

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про можливість врегулювання близькосхідного конфлікту на основі співіснування двох держав, переадресувавши його Біньяміну Нетаньягу: «Я не знаю. Поставте це питання Бібі (Біньяміну Нетаньягу – ред.)».

Давня ідея «двох держав для двох народів» на Близькому Сході знайшла своє втілення в резолюції 181 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1947 року про розділення підмандатної Палестини. Згідно з цією резолюцією, на цій території мало бути створено дві незалежні держави – єврейську (Держава Ізраїль) та арабську, а також Великий Єрусалим – територію, підконтрольну ООН. Про створення Держави Ізраїль було проголошено 14 травня 1948 року, проте рішення про державу Палестина до сьогодні залишається не виконаним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув 7 липня на вечерю до Білого дому та приніс те, що стало найкращим подарунком для президента США Дональда Трампа: лист із висуненням його кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру.