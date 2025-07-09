Палестинці в Газі можуть опинитися у «контрольованих зонах»

Речник Армії оборони Ізраїлю заявив, що військові «запропонують кілька варіантів політичному ешелону», і «діятимуть відповідно до директив»

Ізраїль планує «гуманітарне місто» для палестинців у «забороненій зоні» Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац доручив військовим просувати плани щодо будівництва «гуманітарного міста» на руїнах Рафаха на півдні Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Ізраеля Каца, у цій зоні спочатку розмістять близько 600 тис переміщених палестинців, які були змушені евакуюватися до району Аль-Мавасі. Палестинці, які в'їжджатимуть до зони, пройдуть перевірку на приналежність до ХАМАС і їм не дозволять виїхати, повідомили ізраїльські ЗМІ. Зрештою, міністр оборони заявив, що все населення Гази – понад 2 млн палестинців – буде утримуватися в цій зоні.

Далі Кац пообіцяв, що Ізраїль реалізує план, вперше запропонований президентом США Дональдом Трампом, що дозволить палестинцям емігрувати з Гази до інших країн. Ізраїльські політики, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, підтримали цей план, попри те, що жодна країна публічно не висловила готовності взяти участь. На вечері з Трампом у Білому домі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «дуже тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, щоб знайти країни, які прагнутимуть реалізувати те, що вони завжди говорили, що вони хочуть дати палестинцям краще майбутнє, і я думаю, що ми близькі до пошуку кількох країн».

Кац заявив, що зоною для переміщених палестинців керуватимуть міжнародні організації, а не Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка охоронятиме її на відстані. Це імітує механізм розподілу допомоги Гуманітарного фонду Гази (GHF).

Незрозуміло, які міжнародні організації погодяться брати участь у плані Каца, враховуючи, що більшість відмовляються працювати з розподільчими пунктами GHF через побоювання щодо неупередженості та безпеки. З моменту початку їхньої роботи сотні палестинців загинули, намагаючись підійти до розподільчих пунктів.

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, уникнув прямого коментаря, заявивши, що військові «запропонують кілька варіантів політичному ешелону», і «діятимуть відповідно до директив».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

«Вважаю, що у палестинців мають бути всі повноваження на самоврядування, але жодного – на те, щоб нам (Ізраїлю – ред.) погрожувати. Це означає, що певні повноваження, наприклад, стосовно безпеки в цілому, завжди залишатимуться в наших руках», – наголосив Нетаньягу, коментуючи можливість врегулювання близькосхідного конфлікту шляхом створення суверенної держави Палестина поряд з Ізраїлем.