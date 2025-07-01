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Британський гурт зі сцени побажав смерті ЦАХАЛу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Організатори фестивалю заявили, що були шоковані подією
фото з відкритих джерел

Під час концерту один з учасників гурту вигукнув зі сцени: «Смерть ЦАХАЛ» (Ізраїльським силам оборони), а також висловив гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною»

На одному із найвідоміших музичних фестивалів світу Гластонбері стався скандал через виступ британського панк-реп дуету Bob Vylan. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Під час концерту один з учасників гурту вигукнув зі сцени: «Смерть ЦАХАЛ» (Ізраїльським силам оборони), а також висловив гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною», що вважається антиізраїльським і заборонене у низці країн. Також на сцені з'явився банер із написом «Свободу Палестині».

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Публикация от @celebrities4palestine

Ці слова прозвучали у прямому ефірі телеканалу BBC, що й стало приводом для хвилі обурення серед глядачів та в соціальних мережах – адже трансляцію переглядали мільйони людей, включно з дітьми.

Організатори фестивалю заявили, що були шоковані подією. Вони наголосили, що не підтримують подібні висловлювання, засудили мову ненависті та зазначили, що вилучили запис виступу з усіх офіційних матеріалів.

BBC також зазнала нищівної критики за неналежний контроль ефіру. У відповідь мовник заявив, що не зміг оперативно відреагувати на ситуацію через технічний збій, і вибачився перед аудиторією.

Скандал вийшов на державний рівень: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав ці заяви «жахливою мовою ворожнечі», а поліція графства Сомерсет розпочала офіційну перевірку висловлювань зі сцени. Водночас організації, що борються з антисемітизмом, подали скаргу на BBC.

У відповідь на хвилю критики фронтмен гурту Bob Vylan написав у соцмережах, що отримав «тисячі повідомлень підтримки та ненависті» й знову закликав до зміни зовнішньої політики.

Раніше ми писали, що співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Про це інформує «Главком».

Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

Теги: Велика Британія Кір Стармер Палестина скандал

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