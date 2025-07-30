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Велика Британія планує визнати Палестину: у МЗС країни пояснили навіщо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Велика Британія планує визнати Палестину: у МЗС країни пояснили навіщо
Леммі: Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Британії наголосив, що відмова Нетаньягу щодо рішення про дві держави, є хибною з моральної точки зору

Рішення уряду Великої Британії щодо можливого визнання Палестини державою покликане чинити тиск на Ізраїль, аби той припинив бойові дії у Секторі Гази. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі під час свого виступу у штаб-квартирі ООН, повідомляє «Главком».

«Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань, які ми спостерігаємо, а також прихильність до припинення вогню», – заявив міністр.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи був президент США Дональд Трамп попереджений про це рішення, Леммі сказав, що попри особливі відносини Вашингтона і Лондона, Британія чітко заявила: «жодна країна не має права вето на серйозні рішення, які ми ухвалюємо у Сполученому Королівстві».

Також глава МЗС Британії наголосив, що відмова уряду ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу щодо рішення про дві держави, є хибною з моральної точки зору, а стратегічно – помилковою.

Нагадаємо, у вівторок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що у вересні його країна визнає палестинську державу. Це станеться у тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі та не відмовиться від анексії земель.

Пізніше на це відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він заявив, що Стармер заохочує тероризм ХАМАС і попередив про загрозу для самої Британії.

«Стармер заохочує жахливий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем сьогодні, буде загрожувати Великобританії завтра», – йшлося в його заяві в соцмережі X.

Раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

Теги: Ізраїль Велика Британія Палестина

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