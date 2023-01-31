Шольц назвав умову для початку переговорів із РФ

Шольц: «Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців»

Аби світ розпочав мирні переговори з Росією, вона повинна вивести свої війська з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує Welt.

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«Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори насамперед пов’язані з умовою виведення Росією своїх військ (з України – ред.)», – заявив Шольц на пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Також німецький канцлер висловив чітку спільну позицію із президентом Бразилії. «Ми обидва засуджуємо російське вторгнення», – акцентував Шольц.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно». У відповідь прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.