Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц назвав умову для початку переговорів із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц назвав умову для початку переговорів із РФ
Шольц вкотре засудив російське вторгнення
фото з відкритих джерел

Шольц: «Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців»

Аби світ розпочав мирні переговори з Росією, вона повинна вивести свої війська з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує Welt.

«Не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори насамперед пов’язані з умовою виведення Росією своїх військ (з України – ред.)», – заявив Шольц на пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Також німецький канцлер висловив чітку спільну позицію із президентом Бразилії. «Ми обидва засуджуємо російське вторгнення», – акцентував Шольц.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно». У відповідь прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Теги: переговори Олаф Шольц прессекретар путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard ЗСУ
Танки для України: Шольц зателефонував Зеленському після рішення про передачу Leopard 2
25 сiчня, 15:11
Експосол Мельник потролив Шольца: просить дати Україні підводного човна
Експосол Мельник потролив Шольца: просить дати Україні підводного човна
29 сiчня, 15:25
Олаф Шольц тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим
Незважаючи на «неввічливий тон», Шольц має намір телефонувати Путіну
29 сiчня, 06:57

Політика

Винищувачі для України: президент Литви закликав партнерів перетнути «червоні лінії»
Винищувачі для України: президент Литви закликав партнерів перетнути «червоні лінії»
Шольц назвав умову для початку переговорів із РФ
Шольц назвав умову для початку переговорів із РФ
США готові застосувати ядерну зброю: деталі
США готові застосувати ядерну зброю: деталі
Путін готує послання напередодні річниці війни
Путін готує послання напередодні річниці війни
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі
Білорусь заявила про початок чергових навчань із Росією: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Московська церква пішла жалітися в ООН
28K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
16K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9691
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7863
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту