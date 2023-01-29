Кремль відреагував на заяву Шольца про переговори з Путіним

Пєсков повідомив, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

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Пєсков повідомив, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було.

«Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів», сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца щодо діалогу із очільником Кремля.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно».

«Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми», – заявив Шольц.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить «говорити з Росією», попри критику.