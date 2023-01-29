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Кремль відреагував на заяву Шольца про переговори з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль відреагував на заяву Шольца про переговори з Путіним
Попри «неввічливий тон», Шольц має намір телефонувати Путіну
фото з відкритих джерел

Пєсков повідомив, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Пєсков повідомив, що запитів на розмову з диктатором РФ від Берліна не було.

«Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів»,  сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца щодо діалогу із очільником Кремля.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно».

«Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми», – заявив Шольц.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить «говорити з Росією», попри критику.

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Теги: росія путін Еммануель Макрон президент Олаф Шольц диктатор переговори Дмитро Пєсков

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