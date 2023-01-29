Незважаючи на «неввічливий тон», Шольц має намір телефонувати Путіну

Шольц сподівається умовити Путіна вивести війська з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Welt.

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Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.

«Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», – сказав канцлер.

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За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно».

«Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми», – заявив Шольц.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить «говорити з Росією», попри критику.