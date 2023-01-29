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Незважаючи на «неввічливий тон», Шольц має намір телефонувати Путіну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Незважаючи на «неввічливий тон», Шольц має намір телефонувати Путіну
Олаф Шольц тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим
фото з відкритих джерел

Шольц сподівається умовити Путіна вивести війська з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Welt.

Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.

«Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», – сказав канцлер.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно».

«Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми», – заявив Шольц.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить «говорити з Росією», попри критику.

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Теги: Олаф Шольц путін війна Еммануель Макрон

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