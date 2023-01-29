Експосол Мельник потролив Шольца: просить дати Україні підводного човна

«Ми вигнали б російський флот із Чорного моря»

Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник натякнув, що Берлін міг би ефективніше допомогти Києву, скажімо, передавши один із найкращих підводних човнів, які виробляє Німеччина. Таке рішення дозволило б послабити позиції росіян у Чорному морі.

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Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023

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Дипломат нагадав, що в Німеччині виробляють одні з кращих в світі підводних човнів.

«Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з кращих в світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали б російський флот з Чорного моря», – написав Мельник у своєму твітері.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц довго не давав згоди на постачання Україні німецьких танків Leopard. Напередодні «Рамштайну-8» Бундестаг провалив важливе голосування щодо надання Україні танків Leopard. Більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України. У США були обурені умовами Німеччини для постачання танків.

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Проте 25 січня під тиском союзників і громадськості Німеччина все ж схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів. На першому етапі офіційний Берлін надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу.