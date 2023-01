Експосол Мельник потролив Шольца: просить дати Україні підводного човна

Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник натякнув, що Берлін міг би ефективніше допомогти Києву, скажімо, передавши один із найкращих підводних човнів, які виробляє Німеччина. Таке рішення дозволило б послабити позиції росіян у Чорному морі.

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76