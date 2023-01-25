Танки для України: Шольц зателефонував Зеленському після рішення про передачу Leopard 2

Канцлер Німеччини вважає, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників. Про це повідомляє Sky News.

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Зазначимо, що Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

«Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів», –сказав Шольц.

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Канцлер Німеччини підкреслив «правильність» тісній співпраці партнерів щодо постачання озброєння.

Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні