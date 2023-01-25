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Танки для України: Шольц зателефонував Зеленському після рішення про передачу Leopard 2

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танки для України: Шольц зателефонував Зеленському після рішення про передачу Leopard 2
Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard ЗСУ
фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини вважає, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни

Сьогодні, 25  січня, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників.  Про це повідомляє Sky News.

Зазначимо, що Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

«Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів», –сказав Шольц.

Канцлер Німеччини підкреслив «правильність» тісній співпраці партнерів щодо постачання озброєння.

Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні

Читайте також: Німеччина погодила передачу танків Leopard 2 Україні: процедура отримання
Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський президент Берлін озброєння Офіс президента Олаф Шольц

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