Шольц в останньому виступі на посаді канцлера закликав до миру

«Путін знову приніс війну в Європу»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Олаф Шольц за декілька днів складе свої повноваження на посаді канцлера Німеччини. Він виступив з промовою з нагоди 80-ї річниці закінчення війни в Європі.

У своєму зверненні Шольц згадав про російсько-українську війни. Він пов'язав теперішні події в Україні з війною минулого століття та заявив, що диктатор Путін знову приніс війну в Європу.

«Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків – це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому», – заявив Шольц.

Шольц підкреслив, що Європа це втілення свободи та демократії, що є противагою жахіттям війни.

Раніше Шольц звернувся до християн із великоднім привітанням, наголосивши на важливості миру у світі.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.