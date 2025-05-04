Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц в останньому виступі на посаді канцлера закликав до миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Шольц в останньому виступі на посаді канцлера закликав до миру
Шольц закликав до миру
фото з відкритих джерел

«Путін знову приніс війну в Європу»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW

Олаф Шольц за декілька днів складе свої повноваження на посаді канцлера Німеччини. Він виступив з промовою з нагоди 80-ї річниці закінчення війни в Європі.

У своєму зверненні Шольц згадав про російсько-українську війни. Він пов'язав теперішні події в Україні з війною минулого століття та заявив, що диктатор Путін знову приніс війну в Європу.

«Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків – це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому», – заявив Шольц.

Шольц підкреслив, що Європа це втілення свободи та демократії, що є противагою жахіттям війни.

Раніше Шольц звернувся до християн із великоднім привітанням, наголосивши на важливості миру у світі.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Читайте також:

Теги: Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц: ми прагнемо мирного світу
Шольц закликав не забувати про мир у Великдень
20 квiтня, 11:02
Чоловік, який обіймав німецького канцлера, перебував під дією наркотиків
У Німеччині суд оштрафував на 4,5 тис. євро чоловіка, який обійняв Шольца
15 квiтня, 21:31
Політсили домовилися про створення німецького уряду за 45 днів після перемоги Мерца на виборах
Партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду
9 квiтня, 15:11

Політика

Чому Трамп звільнив Волтца? WP розкрила подробиці скандалу
Чому Трамп звільнив Волтца? WP розкрила подробиці скандалу
Чи поїде Фіцо на парад до Москви? Однопартієць розповів про самопочуття словацького прем’єра
Чи поїде Фіцо на парад до Москви? Однопартієць розповів про самопочуття словацького прем’єра
Іноземний топгість скасував поїздку на парад Путіна
Іноземний топгість скасував поїздку на парад Путіна
ООН планує реорганізацію через кризу фінансування – Reuters
ООН планує реорганізацію через кризу фінансування – Reuters
Вучич раптово перервав важливий візит до США і повертається до Белграда: деталі
Вучич раптово перервав важливий візит до США і повертається до Белграда: деталі
Розвідники вже не потрібні? Трамп планує значне скорочення працівників ЦРУ – WP
Розвідники вже не потрібні? Трамп планує значне скорочення працівників ЦРУ – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
54K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
30K
У «Батальйоні Монако» паніка
23K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua