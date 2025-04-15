У Німеччині суд оштрафував на 4,5 тис. євро чоловіка, який обійняв Шольца

Інцидент трапився у травні 2023 року

Окружний суд Франкфурта оштрафував 50-річного чоловіка на 4,5 тис. євро та заборонив йому два з половиною роки керувати автомобілем після інциденту з канцлером Олафом Шольцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Welt.

Ситуація трапилася у травні 2023 року. Фігурант справи на своєму автомобілі незаконно доєднався до кортежу канцлера, який їхав до аеропорту «Франкфурт-на-Майні». Далі він разом із проводжальниками пішов до літака, біля якого раптово обійняв Шольца.

Чоловіка затримала федеральна поліція, опору він не чинив. Після складання протоколу його відпустили, а згодом передали справу до суду.

Під час судового засідання чоловік, який, як з'ясувалося, перебував під дією наркотиків, розкаявся та пообіцяв виправлятися. Він заявив, що потрапив у ситуацію випадково та перепросив.

Як зазначає видання, у винесенні вироку обійми підсудного із Шольцом відіграли лише другорядну роль. Хоча вони й спровокували дискусії про безпеку канцлера.

Головним чинником став факт керування автомобілем у нетверезому стані. Підсудного, як встановив суд, декілька разів затримували у стані наркотичного сп'яніння за кермом, зокрема до та після інциденту в аеропорту.

Окружний суд Франкфурта засудив чоловіка до штрафу і заборонив керування автівкою на два з половиною роки за створення небезпеки дорожньому руху в поєднанні з порушенням громадського порядку.

Нагадаємо, голосування за нового канцлера ФРН заплановано на 6 травня. У Бундестазі мають виконати важливу передумову.

Парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Це відбудеться через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу.

До цього часу політсили «Християнсько-демократичний союз», «Християнсько-соціальний союз» (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) мають схвалити коаліційну угоду.

Керівництво ХСС вже зробило це, ХДС ухвалить рішення 28 квітня на партійному з’їзді. А представники СДПН голосуватимуть щодо 144-сторінкового документа до 29 квітня.

Раніше блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) 9 квітня, досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) про формування урядової коаліції.