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Шольц закликав не забувати про мир у Великдень

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Шольц закликав не забувати про мир у Великдень
Шольц: ми прагнемо мирного світу
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав християн із Великоднем і закликав не забувати про мир

У неділю, 20 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до християн із великоднім привітанням, наголосивши на важливості миру у світі. Своє звернення він опублікував у соціальній мережі X, пише «Главком».

«І не забуваймо головне послання Великодня: ми прагнемо мирного світу. Саме тому ми стоїмо поруч із тими, хто не може жити в мирі», – зазначив Шольц у своєму повідомленні.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. 

«Керуючись гуманітарними міркуваннями, з 18 години до нуля годин з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. При цьому наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника, будь-яких його агресивних дій», – сказано у повідомленні Кремля.

На таку заяву президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Також, Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. «Сьогодні дуже особливий день, якого ми завжди так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень. День, що є променем світла – особливо яскравого й сильного в часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День, що дає всім нам надію й нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про його земні страждання й смерть та про його воскресіння, про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.
Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці. І зміцнюють нашу віру, яка попри все не згасає 1152 дні повномасштабної війни», – повідомив Володимир Зеленський.

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Теги: Олаф Шольц Великдень 2025

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