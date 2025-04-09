Партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду

Політсили домовилися про створення німецького уряду за 45 днів після перемоги Мерца на виборах

Головними елементами коаліційної угоди мають стати реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики

Блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) сьогодні, 9 квітня, досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) про формування урядової коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Політикам вдалося домовитися всього через 45 днів після того, як консерватори Фрідріха Мерца виграли дострокові вибори. Зазначається, що це дуже швидкий процес для Німеччини, де переговори про коаліцію між партіями після виборів зазвичай можуть тривати місяцями.

Угода дає можливість Мерцу стати канцлером Німеччини вже в найближчі тижні.

За даними Deutsche Welle, головними елементами угоди мають стати реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики. Крім того, партії домовилися про розподіл міністерств. Зокрема, СДПН отримає міністерства фінансів та оборони, а ХДС/ХСС – міністерства внутрішніх і закордонних справ.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Німеччини планує вимагати від Євросоюзу призупинити фінансування та право голосу для країн, які порушують ключові принципи демократії.