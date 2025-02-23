На виборах у Німеччині ультраправі обійшли партію Шольца: результати екзитполів

Блок ХДС/ХСС уже готується святкувати перемогу на виборах до Бундестагу

Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом набрав 29%

На парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на дані екзитполів.

За екзитполами ARD, четвірка лідерів має такі результати:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом – 29%;

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 19,5%,

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца – 16%;

Партія «Зелених» на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 13,5%.

«Ліві» – 8,5%.

Прогноз Forschungsgruppe Wahlen, ZDF

ХДС/ХСС на чолі з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем набирає 28,5 %.

За ним ідуть АдН із 20%, СДПН показує найгірший результат у своїй історії – 16,5%, «Зелені» – 12%.

«Ліві» набирають 5%, надолуживши згаяне в останні тижні. ВДП і «Союз Сари Вагенкнехт» із 5% на межі проходження в Бундестаг.

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

Як варіант, велика коаліція з соціал-демократами нинішнього канцлера Шольца. Однак, за передвиборчими розрахунками мандатів, може не вистачити і доведеться залучати третю партію. Шанси партії АдН (називають проросійською силою) на входження до нового уряду вважаються мізерними через праву ідеологію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу.

Зазначається, що дебати більшою мірою були спокійними. Серед тем, довкола яких розв'язалися гострі суперечки політиків – міграція, економічна політика Німеччини, війна в Україні.