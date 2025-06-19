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Сійярто прибув до Санкт-Петербурга: названо ціль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сійярто прибув до Санкт-Петербурга: названо ціль
Петер Сійярто провів переговори з представниками російського уряду
фото: Szijjártó Péter/Facebook

Сійярто: Керівники найбільших російських енергетичних компаній готові забезпечити Угорщину дешевим газом і нафтою

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Санкт-Петербурга для участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), де провів переговори з представниками російської влади та енергетичної галузі. Про це він повідомив у Facebook, повідомляє «Главком».

«Сьогодні, тут, у Санкт-Петербурзі, з представниками російського уряду і керівниками найбільших енергетичних компаній, ми домовилися зберегти нашу стратегічну співпрацю в енергетичній сфері, попри труднощі і підривні дії Брюсселя і Києва», – йдеться у дописі.

Сійярто прибув до Санкт-Петербурга: названо ціль фото 1
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Міністр закордонних справ Угорщини додав, що його країна продовжить покладатися на російські енергоресурси, таким чином зберігаючи найнижчі в Європі накладні витрати.

«Керівники найбільших російських енергетичних компаній дали зрозуміти, що, попри труднощі і перешкоди в Брюсселі, вони готові забезпечити Угорщину дешевим газом і нафтою в найближчий період», – йдеться у заяві.

До слова, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надалі працювати над забороною російського газу та нафти. Проте Угорщина його ветувала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

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Теги: нафта росія газ Угорщина Сійярто

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