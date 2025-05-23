Атака безпілотників на російський завод: чим особливий виробник акумуляторів

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу

У ніч на 23 травня безпілотники атакували важливий завод для російського ВПК. Завод ПАТ «Енергія» в Єльці є найбільшим у Росії виробником акумуляторів. Про це повідомляє «Главком».

Хімзавод у Липецькій області спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Як зазначають на сайті підприємства, продукція експортується до дружніх до Росії країн ближнього та далекого зарубіжжя.

«Основними споживачами продукції є Роскосмос, МНС, Газпром, авіакомпанії, РЗ, підприємства та організації МПС та зв'язку, Державні Басейнові управління по всій території РФ, паливно-енергетичний комплекс, геологія, геофізика, виробники медичної техніки, банки», – зазначають на підприємстві.

ПАТ «Енергія» виготовляє зокрема:

Акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки.

Литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ.

Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал».

У 2021 році росЗМІ повідомляли, що завод Енергія розпочав випуск літій-іонних акумуляторів типорозміру 18650. Такі акумулятори, зокрема, застосовуються у виробництві безпілотників. Тоді голова ради директорів підприємства Володимир Архипенко назвав новий продукт «універсальним солдатом», зазначивши, що ці батареї «можна використовувати для електросамокатів, сігвеїв, моноколес, безпілотних літальних апаратів, невеликих систем накопичення енергії».

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.