Ціни на нафту злетіли – погано для України, але це ненадовго

Війна та іранська нафта

Очевидно, що стрибок цін на нафту є негативним для нас. Але я переконаний, що це тимчасове явище. І ось чому.

Іран добуває 4% нафти. Але з них тільки 1,5-2% йде на ринок. І тут дуже цікавий момент 90% цієї нафти йде... в Китай. Додаткових пояснень чому китайці підтримують Іран думаю не потрібно. Тим не менше, я думаю, що китайці просто збільшать обсяги закупівлі нафти у РФ, а вони її купляють не по ринковим цінам. Більше того, якщо найближчим часом зменшать потолок для російської нафти з 60 до 45 доларів, то орки будуть отримувати ще менше доходів.

У цілому, ріст цін, на мою думку, на цю хвилину має більше хайповий ефект, чим реальний. Поки не зрозуміло, що з пропозицією Ірану по можливій угоді без ядерної зброї. З одного боку, ніби така заява була вчора, з іншого, ніхто особливо її не підхоплював. Або її сприйняли як спробу виграти час, або Ізраїль планує завдати дуже серйозної шкоди і тільки тоді перейти до переговорів.