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Ватажок «Хезболли» пригрозив Ізраїлю новою війною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ватажок «Хезболли» пригрозив Ізраїлю новою війною
За словами Насралла, «той, хто думає, ніби протистояння завершилося, має ілюзії, тому що частина нашої землі все ще окупована»
фото з відкритих джерел

Ватажок «Хезболли» заявив далі, що з 2000-х років – після виходу Ізраїлю з Лівану та Гази – великого та сильного Ізраїлю не існує

Ватажок проіранської терористичної організації «Хезболла» Хасан Насралла, що базується в Лівані, виступив 25 травня на честь 23-ї річниці одностороннього виходу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) з Лівану і заявив, що «сильного Ізраїлю більше не існує». Про це повідомляють Весті Ізраїль.

Терорист відреагував на слова начальника генерального штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, який попередив, що у разі розв'язання «Хезболлою» війни, цю організацію чекатимуть сюрпризи, і на слова голови управління військової розвідки Ізраїлю (Аман) – генерала-майора Аарона Халіви, який застеріг Насралла від авантюри, яка може спровокувати нову війну.

За словами Насралла, «той, хто думає, ніби протистояння завершилося, має ілюзії, тому що частина нашої землі все ще окупована».

Потім очільник терористичної організації перейшов до відкритих погроз: «Не вам загрожувати нам великою війною. Це ми вам погрожуємо! Якщо ви припуститеся помилки, почнеться велика війна. І вона охопить усі межі Ізраїлю».

Ватажок «Хезболли» заявив далі, що з 2000-х років – після виходу Ізраїлю з Лівану та Гази – великого та сильного Ізраїлю не існує.

«Сьогодні Ізраїль ховається за огорожами та вогнем, бувши нездатним нав'язати свої умови на переговорах з палестинцями, і побоюється, що американської гегемонії більше у світі не існує», – сказав Насралла.

Насралла також прокоментував внутрішньополітичні чвари в Ізраїлі, зазначивши, що ізраїльський народ нібито розколотий через свої проблеми, тоді як проти нього збудовано «єдину і стабільну вісь опору в Газі, Єрусалимі, на Західному березі і в усьому іншому регіоні».

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні. За наявною інформацією, російськими окупантами начебто вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та «Хезболли».

Раніше Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація «Хезболла» заперечує, що її бойовики беруть участь у війні проти України на стороні РФ. Про це заявив лідер «Хезболли» Хассан Насралла.

Теги: Іран Ізраїль війна

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