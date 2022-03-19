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    «Хезболла» каже: її вояків нема в Україні

    Організація заперечила: не воює на боці РФ - «Хезболла» каже: її вояків нема в Україні
    Організація заперечила: не воює на боці РФ
    фото: Reuters

    Раніше повідомлялося, що бойовики очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху погодилися воювати проти України

    Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація «Хезболла» заперечує, що її бойовики беруть участь у війні проти України на стороні РФ. Про це заявив лідер «Хезболли» Хассан Насралла, інформує Reuters.

    «Я категорично заперечую присутність бійців та військових експертів «Хезболли» в Україні, що воюють на боці Росії», – сказав він.

    Насралла назвав такі чутки «безпідставною брехнею».

    Нагадаємо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту. За наявною інформацією, російськими окупантами начебто вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та «Хезболли».

    Як повідомлялося, Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії – розвідка. Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор.

    До слова, окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях. За наявною інформацією, впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Хезболла» каже: її вояків нема в Україні