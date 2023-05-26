Уламки ракети впали на ТРЦ у Києві: деталі від влади

Ракети були знищені в повітряному просторі Києва

Зафіксовано пошкодження даху одного з ТРЦ в Оболонському районі

В Оболонському районі Києва є пошкодження будівлі в результаті падіння уламків збитої ворожої ракети. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали просто на територію ТРЦ», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.

Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

Як повідомила КМВА, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.