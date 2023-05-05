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Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин та його бойовики
фото: скрін із відео

Розвідка: Пригожин не буде виводити «вагнерівців» із Бахмута

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зробив заяву про вихід із Бахмута через намір зняти з себе відповідальність за невдачі. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, передає «РБК-Україна».

«Пригожин не буде виводити «вагнерівців» з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку – захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова», – пояснив Черняк.

Крім того, українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Черняк зазначив, що у «вагнерівців» справді є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.

«Але скільки б їм не давали – їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають – тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати», – додав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий теж вважає, що причиною заяви Пригожина не є «снаряжний голод». За його словами, Пригожин вже місяць намагається привернути увагу такими «фріковськими заявами», оскільки розуміє, що не зможе якось надалі виправдовувати невдачі й неможливість досягнення взяти на себе військове зобов'язання.

Нагадаємо, куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

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Теги: розвідка окупанти війна ПВК Вагнера Бахмут

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