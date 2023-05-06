Президентка Молдови пояснила, чому РФ досі не напала на її країну

Санду: «Сьогодні ми (Молдова – «Главком») в безпеці лише завдяки Україні»

На думку політикині, росіяни намагаються відродити Радянський Союз

У разі захоплення України Росія продовжила б експансію – зокрема, ввела війська на територію Молдови. Таку думку висловила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Financial Times.

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«Я не вірю, що росіяни зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми (Молдова – «Главком») в безпеці лише завдяки Україні», – зазначила Санду.

За її словами, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли така загроза ще існувала, Молдова зосередилася на прийнятті біженців.

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Санду вважає, що росіяни агресією проти України намагаються відродити Радянський Союз.

«Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу», – наголосила президентка Молдови.

Нагадаємо, що раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь. Проте, на її думку, плани диктатора Путіна проваляться, адже молдовська влада є незалежною та обраною народом.

Крім того, Мая Санду заявила, що Молдові потрібно два роки, щоб перестати енергетично залежати від Росії.

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Як повідомлялося, російська влада розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт. Основна мета – відвернути Молдову від Заходу та поширити проросійські тенденції.