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Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)

glavcom.ua
Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)
Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто
фото: СБУ

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки затримала чергового ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві та передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень. Про це йдеться в дописі СБУ в Telegram.

За кожну «мітку» на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

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На весь екран

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, колаборантів примушують відмовлятися від українського громадянства. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація запустила так званий «флешмоб», для якого місцеві колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Раніше СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який труїв українців у «газових камерах». Він причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.

Крім того, окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську. У тимчасово окупованій Кабичівці Луганської області так звана «влада» розпорядилась розгорнути на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць.

Теги: росія СБУ війна колабораціонізм диверсия

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