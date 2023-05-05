Юна українка, яка відмовилася виступати з росіянами в Італії, отримала нагороду МЗС (відео)

Міністр Кулеба вручив подяку 13-річній Софії Самолюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вручив спеціальну подяку 13-річній Софії Самолюк, яка відмовилась виступати на пісенному фестивалі в Сан-Ремо через присутність там представників РФ. Про це Кулеба повідомив в Instagram.

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«13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою. Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії», – написав міністр.

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Нагадаємо, 13-річна Софія Самолюк мала виступити в Італії на знаменитому міжнародному пісенному конкурсі Sanremo Junior. Однак відмовилася від участі прямо на сцені та замість вокального номера виголосила промову про неприйнятність свої участі в заході через росіян-конкурсантів.