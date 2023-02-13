Артилеристи показали, як філігранно знищують росіян (відео)

Бойова робота мінометників та артилеристів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ

Українські мінометники та артилеристи влучними пострілами знищують російських загарбників у полях, посадках, окопах. Відео роботи українських захисників опублікувало Міністерство оборони України.

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«В результаті нашої роботи рельєф місцевості дедалі більше рясніє рештками ворогів. У найближчому майбутньому вони стануть у пригоді для підвищення родючості місцевих грунтів», – зазначають десантники.

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Знищення ворожих позицій – це бойова робота мінометників та артилеристів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ.

Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.