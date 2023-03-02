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Росіяни спаплюжили найвідомішу пам'ятку у Копенгагені (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни спаплюжили найвідомішу пам'ятку у Копенгагені (фото)
Росіяни намалювали свій триколор на відомій статуї
фото:https://turist.delfi.ee

Нижню частину відомої статуї «Русалочка» у столиці Данії хтось пофарбував у кольори російського прапору

Камінь-постамент  копенгагенської скульптури «Русалочка» був пофарбовний невідомими «любителями прекрасного». Біла, синя та червона смуги відтепер «прикрашають» передню частину каменю біля пам'ятника.  Про це повідомляє газета Ekstra Bladet, а очевидці уже викладають відео. У місцевій поліції заявили, що це є акт вандалізму і розшукують злочинців.

Нагадаємо, Русалочка – героїня однієї із найвідоміших казок Г. Х. Андерсена. Вона є одним із найвідоміших у світі символів Копенгагена (а, можливо, і всієї Данії). Ідея створення спала на думку Карла Якобсена. Син творця пивоварні «Карлсберг» під враженням від балету «Русалочка» запропонував балерині, яка виконувала головну партію, позувати для скульптора Едварда Еріксена. Еллен Прайс погодилася, але тільки з однією умовою: оголене тіло творили не з неї, а з дружини Едварда. Замовлення на статую надійшло 1909 року і було готове 23 серпня 1913 року. Бронзову Русалочку на зріст 1.25 м встановили біля входу в бухту, на набережній Лангелінія (Langelinie).

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Щорічно подивитися «Русалочку» та сфотографуватися з цим символом Копенгагена приходять близько одного мільйона туристів. Статуя багаторазово ставала об'єктом вандалізму, починаючи з середини 1960-х років з різних причин, але її щоразу відновлювали.

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Теги: акція відео

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