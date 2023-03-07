Як не пожежа, то потоп: російське місто залило гарячою водою (відео)

Без тепла у Владивостоці залишилося близько 30 тисяч осіб

У російському Владивостоці стався прорив теплотраси, без гарячого водопостачання та тепла залишилося близько 30 тисяч осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через масштабну аварію гаряча вода залила площу Лугову. За даними муніципального підприємства ВПЕС, понад 55 будинків залишилися без гарячого водопостачання.

Прокуратура Приморського краю проводить перевірку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аварію планують усунути протягом дня. Наразі теплотраса вже перекрита.

Як відомо, останнім часом у РФ почастішали випадки пожеж. Так, 22 лютого у Росії трапилася масштабна пожежа на складі.

21 лютого у центрі Москви спалахнув готель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До цього у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі.

Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.