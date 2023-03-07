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Як не пожежа, то потоп: російське місто залило гарячою водою (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як не пожежа, то потоп: російське місто залило гарячою водою (відео)
Вулиці Владивостока затопило окропом
фото з відкритих джерел

Без тепла у Владивостоці залишилося близько 30 тисяч осіб

У російському Владивостоці стався прорив теплотраси, без гарячого водопостачання та тепла залишилося близько 30 тисяч осіб.

Через масштабну аварію гаряча вода залила площу Лугову. За даними муніципального підприємства ВПЕС, понад 55 будинків залишилися без гарячого водопостачання.

Прокуратура Приморського краю проводить перевірку.

Аварію планують усунути протягом дня. Наразі теплотраса вже перекрита.

Як відомо, останнім часом у РФ почастішали випадки пожеж. Так, 22 лютого у Росії трапилася масштабна пожежа на складі.

21 лютого у центрі Москви спалахнув готель.

До цього у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі.

Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.

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Теги: відео місто потоп аварія росія

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