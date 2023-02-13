Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)

У Києві пасажир накинувся на водія маршрутки під час зупинки, наніс численних ударів ножем, викрав з салону виручку і втік

У Києві затримали чоловіка, який може бути причетний до спроби вбивства водія маршрутки. Він кілька разів вдарив ножем потерпілого, а потім забрав із салону автотранспорту гроші та втік. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

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За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Пулюя невідомий поранив водія маршрутного таксі. На місці події виявили чоловіка із ножовими пораненнями спини, рук та шиї. Потерпілого негайно госпіталізували до медичного закладу.

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Правоохоронці знайшли водія маршрутки із ножовими пораненнями спини, рук та шиї фото: поліція Києва

«З’ясувалось, що під час зупинки на водія маршрутки накинувся пасажир та завдав йому численних ударів ножем. Коли потерпілий вийшов з транспортного засобу, нападник схопив виручку, яка лежала біля водійського сидіння, та втік», – уточнили в поліції.

фото: поліція Києва

Зловмисника, 22-річного мешканця Київщини, правоохоронці затримали протягом кількох годин. Він пояснив, що таким чином хотів збагатитись. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство з корисливих мотивів. За такі дії йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

фото: поліція Києва

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