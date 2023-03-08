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Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп: «Яміг би домовитися про те, щоб Росія щось захопила»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News ведучому Шону Хенніті.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління Росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з Кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України – він би погодився.

«А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія - ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б», – пояснив експрезидент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала «шведський стіл».

Нагадаємо, раніше під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.

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Теги: окупація Дональд Трамп переговори президент партії путін росія

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