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Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ
Правозахисник із Росії Максим Вілков відзначився скандальною заявою про Україну
фото: Станіслав Мірошниченко

Максим Вілков заявив, що нібито українські військові тероризують цивільних мешканців та «знищують всіх і все»

25 квітня на засіданні ОБСЄ російський правозахисник Максим Вілков влаштував скандал. Росіянин заявив, що нібито українські військові «дев’ять років вбивають цивільне населення». Про це повідомив журналіст Станіслав Мірошниченко. 

«Запамʼятайте цього покидька під личиною російського «правозахисника». Звати Максім Вілков. Щойно в ОБСЄ заявив, що українські військові 9 років вбивають цивільне населення, знищують всіх і все, знущаються над людьми, переслідують активістів і незалежних журналістів», – написав Мірошніченко.

Правозахисник Вілков втік після скандальної заяви про Україну
Правозахисник Вілков втік після скандальної заяви про Україну
фото: Станіслав Мірошниченко

Після того, як Вілкову почали заперечувати, він зібрав свої речі та втік.

Нагадаємо, що голова латвійської делегації в ОБСЄ Ріхардс Колс облаяв делегацію з Росії. За це йому погрожували судом. Зазначимо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян.

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Теги: ОБСЄ скандал росіяни

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