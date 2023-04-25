Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ

Максим Вілков заявив, що нібито українські військові тероризують цивільних мешканців та «знищують всіх і все»

25 квітня на засіданні ОБСЄ російський правозахисник Максим Вілков влаштував скандал. Росіянин заявив, що нібито українські військові «дев’ять років вбивають цивільне населення». Про це повідомив журналіст Станіслав Мірошниченко.

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«Запамʼятайте цього покидька під личиною російського «правозахисника». Звати Максім Вілков. Щойно в ОБСЄ заявив, що українські військові 9 років вбивають цивільне населення, знищують всіх і все, знущаються над людьми, переслідують активістів і незалежних журналістів», – написав Мірошніченко.

Правозахисник Вілков втік після скандальної заяви про Україну фото: Станіслав Мірошниченко

Після того, як Вілкову почали заперечувати, він зібрав свої речі та втік.

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Нагадаємо, що голова латвійської делегації в ОБСЄ Ріхардс Колс облаяв делегацію з Росії. За це йому погрожували судом. Зазначимо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян.